A Milano sono iniziate le riprese di “Il mio nome è Carlo”, un film prodotto per Canale 5 che racconta la vita di Acutis, considerato il santo dei millennial. La produzione si svolge tra le strade della città, dove Acutis è cresciuto e si è formato. La troupe ha cominciato le riprese con il primo ciak, coinvolgendo attori e tecnici sul set.

Il primo ciak è risuonato tra le strade di Milano, la città che lo ha visto crescere e formarsi. Sono ufficialmente iniziate nel capoluogo lombardo le riprese di “Il mio nome è Carlo”, il nuovo film per la televisione destinato ad andare in onda prossimamente su Canale 5, interamente dedicato alla vita di Carlo Acutis. Conosciuto ormai a livello globale come il “santo dei millennial”, Acutis è la figura che più di ogni altra è riuscita a creare un ponte tra la spiritualità tradizionale e le nuove generazioni, unendo la devozione religiosa alle potenzialità della tecnologia. Il cast e la produzione. Coprodotta da RTI e Skipless Italia, la fiction vanta la regia di Giacomo Campiotti, il quale ne firma anche la sceneggiatura a quattro mani insieme a Carlo Mazzotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via a Milano le riprese di “Il mio nome è Carlo”: la vita di Acutis, il santo dei millennial, diventa un film per Canale 5

