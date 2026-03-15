Il Milan si prepara a sfidare la Lazio in una partita che potrebbe avvicinare i rossoneri a cinque punti dall’Inter in classifica. La gara si disputa domenica pomeriggio e rappresenta un momento chiave per la corsa allo scudetto. La Lazio, invece, cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in campionato. Entrambe le squadre scendono in campo determinate a ottenere i tre punti.

La domenica di Serie A si accende con una prospettiva che, fino a poche settimane fa, appariva come una suggestione remota: la riapertura del discorso tricolore. Il pareggio interno dei nerazzurri contro l’Atalanta ha consegnato al Milan di Max Allegri il “match ball” per accorciare sensibilmente la distanza dalla vetta. Una vittoria stasera allo Stadio Olimpico contro la Lazio permetterebbe infatti al sodalizio rossonero di portarsi a sole cinque lunghezze dalla capolista, trasformando il finale di stagione in una volata incandescente. Oltre alla valenza simbolica, i tre punti rappresenterebbero il sigillo quasi definitivo sulla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario dichiarato con pragmatismo dal tecnico livornese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan vede il traguardo: trappola Lazio per portarsi a -5 dall’Inter

Articoli correlati

Lazio-Milan, Allegri ha la grande occasione di portarsi a -5 dall'Inter: il pronosticoI rossoneri sono impegnati allo stadio Olimpico contro Sarri e dopo aver vinto il derby vogliono comunque tenere sotto pressione Chivu Con dieci...

Leggi anche: Calcio, risultati di A: il Milan a -7 dall’Inter, oggi la Lazio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan vede

Temi più discussi: Milan Inter in tv e streaming: dove vedere il derby; Dove vedere il Derby oggi in tv: Milan-Inter questa sera, canali e orari della diretta; Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orario; Milan-Inter: ecco dove vedere l'attesissimo derby in tv e streaming.

Lazio-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Direzione di gara affidata all'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata ... msn.com

Milan-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Milan-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Juventus Women Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match facebook

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN #LazioMilan #milan #SempreMilan x.com