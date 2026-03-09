Calcio risultati di A | il Milan a -7 dall’Inter oggi la Lazio

Nella 28esima giornata di Serie A, il Milan ha perso contro l’Inter con il risultato di 1-0 e si trova ora a sette punti di distanza dalla squadra nerazzurra. Oggi si gioca anche la partita della Lazio. La classifica viene aggiornata in seguito ai match disputati, evidenziando le differenze tra le posizioni delle squadre coinvolte.

Roma, 9 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Milan-Inter 1-0. 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0, Genoa-Roma 2-1, Milan-Inter 1-0, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. Classifica: Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio, Parma 34, Genoa, Cagliari, Torino 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Calcio, risultati di serie A, il Milan a -5 dall’Inter

Leggi anche: Calcio, tutti i risultati di serie A. Milan a -5 dall’Inter, Roma terza

Fiorentina-Milan 1-1: gol e highlights | Serie A

Approfondimenti e contenuti su Calcio risultati di A il Milan a 7...

Temi più discussi: Calcio, risultati di A: La Juve a -1 dalla Champions; Serie A: vincono Milan, Sassuolo e Torino. Roma-Juventus 3-3. VIDEO; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 27ª giornata; Calcio, risultati di A: oggi si chiude con Bologna e Fiorentina - Radio Studio90 Italia.

Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEOLa 28esima giornata di Serie A è proseguita oggi, sabato 7 marzo, con tre partite. Nel match delle 15 il Como ha battuto 2-1 in trasferta il Cagliari. In quello delle 18, pareggio per 2-2 tra Atalant ... tg24.sky.it

I risultati del 7 marzo 2026: turno casalingo per Juventus e AtalantaI bianconeri ospitano il Pisa, i nerazzurri l'Udinese, in Serie A c'è anche Cagliari-Como. Si gioca anche in FA Cup e principali campionati europei, successo per Newcastle Jets in A-League ... calciomagazine.net

#Calcio #SerieA Il Milan si prende un altro derby e mette paura all'Inter capolista: il gol rossonero lo firma Estupinan. La Roma cade 2-1 contro il Genoa, giallorossi raggiunti al quarto posto dal Como. A un punto si avvicina la Juve. Scatto salvezza del Lecce x.com

Ci sarà un motivo se queste partite non le sbaglia mai. Perché conosce il calcio come pochi. Perché sa quando attaccare e quando difendere. Pensate un po': l'Inter ha il miglior attacco del campionato, oggi ha fatto davvero poco. L'Inter è abile nel capovolgim - facebook.com facebook