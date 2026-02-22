Com’era prevedibile il Var consegna lo scudetto all’Inter | il Milan perde col Parma 0-1 ed è fuori

Com’era prevedibile, il Var consegna lo scudetto all’Inter: il Milan perde col Parma ed è fuori Milan-Parma termina con il risultato di 0-1: decisivo il gol di Troilo convalidato dopo una lunga revisione Var. Il gol, inizialmente annullato per carica sul portiere, è stato poi confermato all’arbitro Piccinini. Rossoneri fermi a 54 punti. A Dazn Marelli era scettico, o meglio si è espresso per l’annullamento del gol. È francamente evidente il blocco sul portiere, il calciatore Valenti si disinteressa completamente del pallone: è un blocco da basket. Ma insomma, ormai è andata. Va anche detto che il Milan stava faticando moltissimo e la partita sarebbe molto probabilmente finita 0-0 e sarebbe stato ugualmente fuori dalla lotta scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’Inter passa a Parma e allunga in vetta: per lo “scudetto” d’inverno è duello col Milan | La nuova classifica di Serie AL’Inter prosegue la sua marcia in Serie A, conquistando una vittoria a Parma e rafforzando la leadership in classifica.

Sabatini deciso: «Corsa Scudetto? Il Milan lo considero fuori. Sull’Inter dico che…»Sabatini analizza la corsa scudetto, esprimendo una posizione chiara sul Milan e sull’Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il secondo round di colloqui indiretti tra Usa e Iran si è concluso, come era ampiamente prevedibile, con un nulla di fatto. Le posizioni sono distanti. Analisi della strategia di Khamenei opposta a quella di Trump. Collegamento con Mariano Giustino da An; Secondo questo geologo il crollo dell'Arco dell'Amore era prevedibile e inevitabile; La storia di Ale Della Giusta era una balla (come facilmente prevedibile); Stefanazzi :Emiliano è stato abbandonato al suo destino, era prevedibile lo stallo in cui è finito.

Rinnovo Modric, il Milan ha deciso: cosa filtra sul suo futuroRinnovo Modric - In pochi mesi, com'era prevedibile, Luka Modric ha conquistato tutti nel mondo rossonero. Il campione ... fantamaster.it

Era prevedibile - facebook.com facebook

Com'era prevedibile, la finale di hockey alle #Olimpiadiinvernali2026 sarà fra la nazionale USA e quella Canadese. Naturalmente quest'ultima é favorita. A Milano saranno le due del pomeriggio ma al pubblico americano toccherà mettere la sveglia alle x.com