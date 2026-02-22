Il Messina perde in casa contro il Sambiase si complica la situazione in classifica

Il Messina ha perso 1-0 contro il Sambiase allo stadio “Franco Scoglio” nella 25ª giornata di Serie D. La squadra di casa ha subito il gol decisivo nel secondo tempo, complicando la sua posizione in classifica. I tifosi assistono a un'altra sconfitta che riduce le speranze di migliorare la posizione in campionato. La formazione siciliana cerca ora una reazione nella prossima partita per evitare ulteriori cali di rendimento.

La squadra calabrese si è imposta per 1 a 0 allo stadio “Franco Scoglio”. Gli attacchi dei giallorossi sono stati poco lucidi Il Messina è stato battuto (1-0), allo stadio “Franco Scoglio”, dal Sambiase nella 25^ giornata del campionato di Serie D. Battuta d’arresto pesante nel cammino verso la salvezza. Giallorossi pericolosi in avvio di gara, quando Touré si libera con alcune finte e sfiora il palo da fuori area. Sul ribaltamento di fronte Haberkon e Sueva mancano la deviazione risolutiva sul traversone di Neves. Pecca poi di precisione il doppio tentativo di Maisano. Prova Saverino dalla lunga distanza, senza inquadrare la porta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Messina Futsal perde la sfida d'alta quota contro il Marsala 2012Il Messina Futsal ha perso (7-2) in trasferta la sfida d'alta quota contro il Marsala 2012, proposta dalla 14ª giornata del campionato di Serie A2. Contrariamente a quanto possa fare intendere il risu ...

