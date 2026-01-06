Sorloth Juve la pista per il norvegese si fa sempre più complicata | un club sembra pronto ad accontentare l’Atletico Le ultime

La trattativa per Sorloth e la Juventus si fa complessa, con il Fenerbahçe che sembra pronto a offrire 30 milioni di euro per il giocatore. Un club turco si avvicina a soddisfare le richieste dell’Atletico Madrid, complicando ulteriormente la possibilità di un trasferimento in bianconero. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potranno influenzare le decisioni future.

Sorloth Juve, il Fenerbahce accelera per il norvegese con una offerta di 30 milioni di euro. Ora la palla passa in mano all’Atletico. Il calciomercato invernale del 2026 entra nel vivo e la Juventus si trova a gestire una complessa emergenza offensiva. Tra i profili valutati con maggiore interesse è emerso quello di Alexander Sørloth, ma il norvegese sembra destinato a rimanere, almeno per ora, una suggestione di difficile realizzazione. La necessità dei bianconeri di intervenire sul mercato nasce da una congiuntura sfavorevole nel reparto avanzato. Con Vlahovic fermo per problemi fisici e il rendimento finora deludente di David Openda, la dirigenza si è messa alla ricerca di un centravanti fisico e strutturato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

