Il ciclista messicano Isaac Del Toro si impone nella gara di Camerino, città di Pellizzari, e conquista la Tirreno-Adriatico. La corsa si concluderà oggi con la tappa da Civitanova a San Benedetto. Del Toro ha tagliato il traguardo in prima posizione, assicurandosi la vittoria in questa edizione della corsa a tappe italiana.

Il messicano Isaac Del Toro è primo sul traguardo di Camerino, la città di Pellizzari, e così il messicano mette le mani sulla Tirreno-Adriatico che oggi finirà con la tappa Civitanova-San Benedetto. Nella corsa San Severino-Camerino, Del Toro resiste agli attacchi degli avversari piazzando il colpo finale in vista del traguardo. La giornata era stata preannunciata come emozionante e decisiva, e così è stato in una corsa ricca delle rampe dei muri marchigiani. Negli ultimi 3 km con due durissimi muri, il corridore di casa Pellizzari, spinto dal tifo dei concittadini, ha provato ad attaccare e con il compagno Roglic ha cercato di mettere in difficoltà Del Toro, che ha indossato la maglia azzurra da leader, ma le gambe e la testa del leader hanno risposto ai tentativi degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il messicano resta in maglia azzurra. Del Toro vince a casa di Pellizzari

Articoli correlati

Classifica Tirreno-Adriatico 2026, seconda tappa: Pellizzari scalda i cuori, Del Toro in maglia azzurraLa seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di...

Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quinta tappa: Del Toro si riprende la maglia azzurra, Pellizzari difende il podioSi susseguono giorno dopo giorno i cambi della guardia in vetta alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026, e la quinta tappa non ha fatto...

Altri aggiornamenti su Del Toro

Temi più discussi: Pellizzari ci prova, Del Toro ci riesce: il messicano blinda la Tirreno-Adriatico; Tirreno-Adriatico, il messicano del Toro conquista il primato in classifica; Tirreno-Adriatico: Del Toro trionfa nella sesta tappa e resta in vetta alla classifica generale; Il messicano Del Toro conquista la Tirreno Adriatico di ciclismo.

Tirreno-Adriatico: Del Toro trionfa nella sesta tappa e resta in vetta alla classifica generaleIl messicano vince nella tappa con arrivo a Camerino grazie a uno spunto in salita nel tratto finale. Pellizzari ancora secondo. Domani conclusione a San Benedetto del Tronto ... msn.com

Classifica Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: Del Toro guadagna con gli abbuoni, Pellizzari resta in sciaIsaac Del Toro ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della terza tappa: la giornata era stata ... oasport.it

Un film sognato da tutta una vita: sembra essere proprio questo “Frankenstein” per Guillermo del Toro, regista messicano che ha dichiarato di come la visione,... facebook

Siparietto in studio, Gramellini e Sallusti: “Siamo colleghi e tifosi del Toro”, “Nessuno è perfetto” x.com