Anno giudiziario il procuratore generale di Napoli Policastro | Referendum? Accetteremo qualunque risultato

Questa mattina il procuratore generale di Napoli, Policastro, ha parlato davanti alla sala piena di magistrati e politici. Ha detto che il governo accetterà qualunque risultato del referendum, perché si tratta di un atto di democrazia diretta. Policastro ha sottolineato che “oggi la parola va al popolo” e che il rispetto del voto è fondamentale, indipendentemente dall’esito. Ha anche citato Mantovano, condividendo l’idea che bisogna rispettare la volontà dei cittadini.

“Oggi la parola va al popolo. Su questo sono d’accordo con Mantovano, accetteremo il risultato qualunque esso sia perchè il referendum è esercizio di democrazia diretta”. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, risponde ai cronisti che gli chiedono di commentare l’intervento del sottosegretario Mantovano all’apertura dell’anno giudiziario nel capoluogo campano. “È legittimo esprimere dubbi e perplessità su questa riforma. Questo non vuol dire fare opposizione come oggi sembra di aver ascoltato dal sottosegretario Mantovano. La magistratura non fa opposizione”, sostiene il pg. “La gran parte della magistratura – continua Policastro – esprime contrarietà a questa riforma indicandone l’inutilità a risolvere i problemi della giustizia.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Anno Giudiziario Policastro Morto vescovo Nogaro, il procuratore generale Policastro: "La sua eredità è un richiamo etico potente" Il decesso del vescovo Nogaro ha suscitato riconoscenza e riflessioni tra le istituzioni. Nordio risponde al procuratore generale Policastro: “Anche Licio Gelli poteva dire cose giuste” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Anno Giudiziario Policastro Argomenti discussi: Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; In Cassazione è andato in scena il nuovo duello sulla giustizia tra Nordio e i magistrati; Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario; Cassazione difende indipendenza delle toghe: Caposaldo. Nordio: Tesi blasfeme contro la riforma. Anno giudiziario, Vaccaro: Cyberbullismo e pedopornografia. Reati dei minori in aumentoCritiche sulle riforme del Governo e bilanci su reati, e procedimenti pendenti. Alla Corte di Appello di Lecce la cerimonia per l'anno giudiziario, con la protesta dei precari della giustizia ... rainews.it Anno giudiziario, il procuratore generale di Napoli Policastro: Referendum? Accetteremo qualunque risultatoOggi la parola va al popolo. Su questo sono d’accordo con Mantovano, accetteremo il risultato qualunque esso sia perchè il referendum è esercizio di democrazia diretta. Così il procuratore generale ... ildenaro.it Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario si è soffermato sui reati commessi dai minori: “Stese e omicidi tra giovanissimi mai così frequenti” - facebook.com facebook Allarme pg Napoli, "stese e omicidi tra giovanissimi mai così frequenti". Policastro: "Nessuna istituzione può affrontare da sola questa terribile realtà" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.