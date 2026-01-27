Marsala è il nuovo coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi Moderati

Marsala è stato nominato nuovo coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi Moderati a Reggio Calabria. Questa nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento del partito nella provincia, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione e prepararsi alle prossime elezioni comunali. Il ruolo di Marsala rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e presenza del movimento nel contesto locale.

Continua il lavoro di organizzazione di Noi Moderati nella provincia di Reggio Calabria. Il partito, guidato dal coordinatore Nino Foti, dopo aver definito la composizione del direttivo provinciale, è infatti all’opera per serrare le file anche in città, dove fra pochi mesi si andrà al voto per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nino Vetrano è stato nominato nuovo coordinatore di Menfi per il partito Noi Moderati.

Noi Moderati annuncia la nomina di Baccio Paolo Fiaccarini come nuovo coordinatore comunale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

