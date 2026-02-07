Frosinone-Venezia 1-2 i giallazzurri perdono lo scontro al vertice Le pagelle

Il Frosinone perde 2-1 contro il Venezia allo Stirpe. I giallazzurri dominano il primo tempo, segnano con Raimondo e sembrano avere il controllo del match. Ma nella ripresa, il Venezia reagisce e ribalta il risultato, portando a casa i tre punti. Una sconfitta che brucia per i padroni di casa, che avevano iniziato bene e sono stati sfortunati a perdere l’occasione di salire in classifica.

Il Frosinone si arrende al Venezia e alla sfortuna: i lagunari passano allo Stirpe 2-1. Una sconfitta immeritata per gli uomini di Alvini che hanno disputato un gran primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio con il gol di Raimondo. Ma nel secondo il Venezia prima trova il pareggio grazie ad.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Venezia Virtus Entella-Frosinone 1-1, i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta. Le pagelle Il Frosinone ottiene un punto all’ultimo minuto contro la Virtus Entella, ma la vittoria sfuma all’ultimo secondo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Frosinone Venezia Argomenti discussi: FROSINONE – VENEZIA 1-2; Calcio Serie B: Frosinone-Venezia 1-2; Frosinone-Venezia 1-2 – Le Pagelle; Frosinone-Venezia 1-2: risultato finale e highlights. Calcio Serie B: Frosinone-Venezia 1-2I lagunari rimontano lo svantaggio iniziale e allungano in vetta alla classifica. Decisivi l’autogol di Cittadini e la rete di Doumbia ... rainews.it Frosinone-Venezia 1-2, comanda ancora Stroppa: Doumbia firma la rimonta da urlo allo StirpeFROSINONE – Match da brividi allo Stadio Benito Stirpe, dove Frosinone e Venezia si giocano molto più di tre punti nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Alla fine sono i lagunari a s ... trivenetogoal.it Al termine di Frosinone Venezia, Giacomo Calò è intervenuto nella sala stampa del Benito Stirpe, queste le sue parole: “L’umore nello spogliatoio Sicuramente abbiamo consapevolezza, perché mettere sotto il V ... facebook The post-match of Frosinone - Venezia FC veneziafc.it/en/news/the-po… #ArancioNeroVerde x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.