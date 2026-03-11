Il lungomare diventa circuito | il 15 marzo il 1° Trofeo Città di Bari

Il lungomare di Bari si trasforma in circuito il 15 marzo 2026, quando si terrà il “1° Trofeo Città di Bari”. La giornata inizia alle 9:00 e vede protagonisti motori e sport, con la città pronta ad accogliere una gara valida per un campionato di livello nazionale. L’evento coinvolge diverse auto e partecipanti provenienti da tutta Italia.

Bari si prepara ad accogliere una giornata all'insegna dei motori e dello spettacolo sportivo. Domenica 15 marzo 2026, a partire dalle ore 9:00, il lungomare del capoluogo pugliese farà da cornice al "1° Trofeo Città di Bari", gara valida per una competizione di rilievo nazionale: il Campionato.