Il lungomare di Bari si trasformerà in un circuito urbano il 15 marzo 2026 per il primo Trofeo Città di Bari. La manifestazione prevede che la zona venga chiusa al traffico e allestita con strutture per l’evento. La corsa interesserà diverse strade lungo il lungomare e coinvolgerà atleti e spettatori. La giornata sarà dedicata a una competizione sportiva di rilievo locale.

Il lungomare di Bari si trasformerà in un circuito urbano il 15 marzo 2026 per ospitare il 1° Trofeo Città di Bari. L’evento, valido come tappa del Campionato Italiano Formula Challenge, vedrà la scuderia Max Racing partecipare con il marchio BariExperience.com visibile sui telai delle auto. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Bari-BAT in collaborazione con Basilicata Motorsport e con il patrocinio di Pugliapromozione, promette di unire sport motoristico e promozione territoriale. Domenica mattina, a partire dalle ore 9:00, lo scenario iconico della città diventerà teatro di velocità e precisione tecnica. Non si tratta solo di una gara sportiva, ma di un progetto strategico per valorizzare il patrimonio paesaggistico barese attraverso l’automobilismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: il lungomare diventa pista per il Trofeo Città 2026

Articoli correlati

Il lungomare diventa circuito: il 15 marzo il “1° Trofeo Città di Bari”Bari si prepara ad accogliere una giornata all’insegna dei motori e dello spettacolo sportivo.

Corse clandestine a Bari, il fenomeno che c'è ma non si vede: quando la strada diventa una pistaNon sarebbe stata una gara, almeno secondo quanto emerso finora dalle indagini, a strappare la vita dei due giovanissimi che il 4 gennaio scorso sono...

Tutti gli aggiornamenti su Trofeo Città

Temi più discussi: il lungomare diventa circuito: il 15 marzo il 1° trofeo città di bari. in pista anche uno sponsor che promuove la città; IL TEATRO MARGHERITA È STATO UFFICIALMENTE CONSEGNATO AL COMUNE; Presentato il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, Ciliento: Il Forum come occasione per fare rete e costruire una visione sostenibile dello sviluppo in Puglia; Vertenza Dana Bari-Modugno, il tavolo presso il Mimit. Di Sciascio: L'acquisizione da parte di Allison Transmission può garantire continuità produttiva e occupazionale. Presto un tavolo in Regione.

Il lungomare diventa circuito: il 15 marzo il 1° Trofeo Città di BariVelocità, motori e spettacolo sul lungomare: Bari ospita la prima delle 9 tappe del Campionato Italiano ACI Sport. In pista la scuderia Max Racing con lo sponsor che promuove la città: BariExperience. baritoday.it

Bari, nuovo look per i lampioni sul lungomare: Illumineranno la città entro la festa di San NicolaI candelabri del lungomare di Bari si rifanno il look. Sono partiti questa mattina, lunedì 29 settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro. L'obiettivo è restituire piena ... bari.repubblica.it

TROFEO CITTÀ DI NONANTOLA, RIAPERTA LA STAGIONE DEL CICLISMO Tanto pubblico e grande spettacolo ieri a Nonantola per l’inizio della stagione del ciclismo giovanile. Sulle strade della pianura modenese si è corsa la nuova edizione del Trofeo Citt - facebook.com facebook