Il lago di Bolsena diventa set | Maria Grazia Cucinotta protagonista di Regina di Bastoni

Le acque cristalline del lago di Bolsena si trasformano in un set cinematografico d'eccezione. Dopo i primi ciak romani, la produzione della miniserie "Regina di bastoni" approda ufficialmente nel viterbese, concentrando le riprese tra il porto turistico e il suggestivo lungolago di Bolsena. Il progetto, suddiviso in quattro episodi da 55 minuti, punta i riflettori sulla misoginia e sulle discriminazioni di genere, analizzando con sguardo contemporaneo le criticità della condizione femminile nella società odierna. Un racconto necessario che intreccia la cronaca attuale alla narrativa televisiva. Nel cast troviamo Maria Grazia Cucinotta, affiancata da Maurizio Lombardi, Sofia Iacuitto e Antonia Fataras. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Tutto quello che riguarda Maria Grazia Cucinotta

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