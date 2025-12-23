Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis | Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio

Italia Viva ha approvato il bilancio e si è unita alla maggioranza in Campidoglio, rafforzando il governo di Gualtieri. Questa mossa apre la strada a una possibile alleanza più ampia in vista delle elezioni del 2027, segnando un passo importante nello scenario politico locale e nazionale.

Italia Viva vota il bilancio e passa in maggioranza in Campidoglio. Gualtieri si rafforza e si apre la partita del 'campo largo' per le elezioni del 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L'ultimo bilancio di Gualtieri è nel segno del campo largo. Italia Viva approva ed entra in maggioranza Leggi anche: Ora è ufficiale: a Roma Italia viva entra in maggioranza con il sindaco Gualtieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pd, a Catania la festa dell'Unità: prove di campo largo; Prove di campo largo alla festa dell’Unità ma il Pd resta spaccato; Giuseppe Conte ospite ad Atreju bacchetta il PD: Noi non siamo alleati con nessuno; Battibecco Casalino-Renzi. Chieda scusa per aver fatto cadere Conte. Pentitevi voi per aver governato con Salvini. Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis: Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio - Gualtieri si rafforza e si apre la partita del ‘campo largo’ per le elezioni del 2027. fanpage.it

Prove tecniche di campo largo. Il centrosinistra alla festa Anpi - Questa sera a Bologna, i leader dell'opposizione si riuniscono in piazza Lucio Dalla per discutere della difesa della Costituzione e delle ultime riforme istituzionali. ilrestodelcarlino.it

San Benedetto, prove tecniche per creare il campo largo: unità e compattezza il mantra a sinistra - Sono le parole d’ordine che si è imposta la coalizione di centrosinistra in vista del prossimo appuntamento con le urne. corriereadriatico.it

