Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis | Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Viva ha approvato il bilancio e si è unita alla maggioranza in Campidoglio, rafforzando il governo di Gualtieri. Questa mossa apre la strada a una possibile alleanza più ampia in vista delle elezioni del 2027, segnando un passo importante nello scenario politico locale e nazionale.

