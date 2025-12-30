Prove tecniche di soccorso Areu scalda i muscoli prima dei Giochi invernali

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prove tecniche di soccorso in vista dei Giochi invernali. La recente prova del SuperG di Coppa del Mondo ha rappresentato un’occasione per testare le procedure di emergenza e sicurezza che saranno adottate durante le competizioni olimpiche di febbraio, garantendo preparazione e affidabilità nelle operazioni di soccorso in ambienti alpini.

Prove tecniche di soccorso in chiave olimpica. Il SuperG di Coppa del Mondo di sabato scorso è stata anche una straordinaria occasione per testare la bontà delle misure che poi verranno messe in campo anche a febbraio in occasione delle gare olimpiche. Il soccorso sanitario su pista è stato affidato ad Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia), impegnata durante le prove ufficiali di venerdì e nella giornata di gara di sabato. Lungo i 1.800 metri del tracciato, Areu ha dislocato otto squadre di soccorso, ciascuna composta da un medico o un infermiere, un soccorritore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e uno del nucleo Sagf della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato (per gli uomini che fanno capo alla Questura è stata una prima in Coppa, grazie ai vertici col dottor Sabato Riccio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

