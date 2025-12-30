Prove tecniche di soccorso Areu scalda i muscoli prima dei Giochi invernali
Prove tecniche di soccorso in vista dei Giochi invernali. La recente prova del SuperG di Coppa del Mondo ha rappresentato un’occasione per testare le procedure di emergenza e sicurezza che saranno adottate durante le competizioni olimpiche di febbraio, garantendo preparazione e affidabilità nelle operazioni di soccorso in ambienti alpini.
Prove tecniche di soccorso in chiave olimpica. Il SuperG di Coppa del Mondo di sabato scorso è stata anche una straordinaria occasione per testare la bontà delle misure che poi verranno messe in campo anche a febbraio in occasione delle gare olimpiche. Il soccorso sanitario su pista è stato affidato ad Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia), impegnata durante le prove ufficiali di venerdì e nella giornata di gara di sabato. Lungo i 1.800 metri del tracciato, Areu ha dislocato otto squadre di soccorso, ciascuna composta da un medico o un infermiere, un soccorritore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e uno del nucleo Sagf della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato (per gli uomini che fanno capo alla Questura è stata una prima in Coppa, grazie ai vertici col dottor Sabato Riccio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
