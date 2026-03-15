Il Kazakhstan vota a Milano e Roma per staccarsi dalla Russia Al seggio anche il soprano Maria Mudryak

Il 15 marzo i cittadini kazaki residenti in Italia si sono recati ai seggi di Milano e Roma per partecipare al referendum sulla riforma della Costituzione. Al voto erano presenti anche il soprano Maria Mudryak e altri elettori. Le urne sono state aperte tutto il giorno per consentire agli aventi diritto di esprimere la loro preferenza.

Refeerendum kazako per cambiare l'80% della Costituzione. Tra le riforme, quella sulla lingua russa, che perderebbe lo status di lingua paritaria. Due i seggi in Italia A Roma e Milano urne aperte, domenica 15 marzo, per i cittadini kazaki residenti in Italia, al voto per il referendum sulla riforma della Costituzione. Il seggio principale è stato allestito a Roma, presso l'ambasciata kazaka in via Cassia 471 (zona Tomba di Nerone) dalle 7 alle 20, mentre a Milano è stato predisposto un seggio mobile in via del Carmine, soltanto per tre ore, dalle 11.30 alle 14.30. Tra gli elettori ‘milanesi’ anche il celebre soprano Maria Mudryak. Le principali novità della riforma (che riguarda ben 77 articoli, circa l'80% del testo) sono lo status della lingua russa e l'architettura istituzionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Non bastava il disastro delle Olimpiadi negate dalla Raggi. Il M5S vota “no” anche alla legge su Roma CapitaleChi non ricorda la sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi, che annunciò pubblicamente il “no” alla candidatura per le Olimpiadi del 2024 il 21... 'Musica felix', appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in 'Allacciate le cinture!'Sabato 14 febbraio alle 19 il secondo appuntamento di ‘Musica felix’, la rassegna musicale e culturale promossa dalla ‘Fondazione Apulia felix’ con...