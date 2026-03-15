Il Grifone passa al Bentegodi e l' Hellas sprofonda di nuovo in classifica

Il Genoa ha vinto 2-0 contro l'Hellas Verona al Bentegodi nella ventinovesima giornata di Serie A. La partita si è giocata alle 12 e ha visto i gialloblù cadere nuovamente in classifica, segnando un passo indietro rispetto alle recenti prestazioni. L'incontro ha confermato la sconfitta per l'Hellas in questa fase del campionato.

Allo stadio Bentegodi il Genoa ha battuto 2-0 l'Hellas Verona con le reti di Vitinha e Ostigard, complicando ulteriormente la rincorsa alla salvezza dei gialloblu L'Hellas Verona ripiomba nel baratro dal quale stava affannosamente cercando di uscire. Nella ventinovesima giornata di Serie A, i gialloblù sono stati sconfitti per 2-0 allo stadio Bentegodi dal Genoa nel match iniziato alle 12.30. La formazione guidata da Sammarco non è dunque riuscita a dare continuità alla vittoria di Bologna e a 9 giornate dal termine del campionato, rischia di vedere il quart'ultimo posto allontanarsi a 9 punti distanza: un finale di campionato che si preannuncia acceso per gli scaligeri, chiamati nel prossimo turno alla difficile sfida sul campo dell'Atalanta. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Il Bologna sbanca il Bentegodi e l'Hellas sprofonda all'ultimo postoL'Hellas Verona è uscito sconfitto dal recupero della sedicesima giornata di Serie A, disputatosi nella serata di giovedì allo stadio Bentegodi, dove... Leggi anche: Pareggio opaco al Bentegodi, Hellas e Pisa ferme in fondo alla classifica Altri aggiornamenti su Grifone passa Temi più discussi: Urlo Grifone Gialloverde. L'Urbetevere cade, il Tor di Quinto è a -2; Calcio Serie A – Il Genoa batte la Roma per 2-1: vittoria importante per il grifone; Eccellenza A. La Grifone Gialloverde torna al successo, battuto 2-1 la Romulea; Civitavecchia spenta da Rossi: passa il Pomezia al Tamagnini. Cifani e Ferri fermano il Grifone. Campus, la rincorsa continuaNella splendida corsa verso la post season, in attesa del posticipo delle 18:30 tra Grifone Gialloverde ed Urbetevere, rimane tutto invariato. Al di la del travolgente successo di un Tor di Quinto in ... gazzettaregionale.it Messias e Vitinha mettono le ali al Grifone: il Genoa frena (2-1) la corsa Champions della RomaFinisce con la festa del pubblico rossoblù la gara del Ferraris. Il Genoa supera il tabù big e batte la Roma 2-1 conquistando. tuttomercatoweb.com San Valentino al Grifone Decisamente fotogenico! Vieni a scoprire l'allestimento dedicato all'amore. Al piano terra ti aspetta una cascata di cuori e palloncini pronta a fare da sfondo ai tuoi momenti più dolci. Passa a trovarci, scatta una foto e taggaci: non facebook