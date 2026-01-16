Il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro l’Hellas Verona nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, giocato giovedì allo stadio Bentegodi. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, in un match equilibrato e combattuto. Con questo risultato, l’Hellas Verona si trova ora in ultima posizione nella classifica di campionato.

L'Hellas Verona è uscito sconfitto dal recupero della sedicesima giornata di Serie A, disputatosi nella serata di giovedì allo stadio Bentegodi, dove il Bologna si è imposto per 3-2 al termine di una partita molto combattuta. Non è arrivato dunque lo sgambetto all'ex Italiano, che con questi tre.

Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero; Hellas Verona-Lazio 0-1: cronaca diretta live e risultato finale.

Il Bologna sbanca il Bentegodi e l'Hellas sprofonda all'ultimo posto - Nonostante il vantaggio iniziale, i gialloblu sono stati rimontati nel recupero di giovedì sera e hanno fallito poi l'aggancio. veronasera.it