Il Bologna sbanca il Bentegodi e l' Hellas sprofonda all' ultimo posto
Il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro l’Hellas Verona nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, giocato giovedì allo stadio Bentegodi. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, in un match equilibrato e combattuto. Con questo risultato, l’Hellas Verona si trova ora in ultima posizione nella classifica di campionato.
L'Hellas Verona è uscito sconfitto dal recupero della sedicesima giornata di Serie A, disputatosi nella serata di giovedì allo stadio Bentegodi, dove il Bologna si è imposto per 3-2 al termine di una partita molto combattuta. Non è arrivato dunque lo sgambetto all'ex Italiano, che con questi tre. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero; Hellas Verona-Lazio 0-1: cronaca diretta live e risultato finale.
Il Bologna sbanca il Bentegodi e l'Hellas sprofonda all'ultimo posto - Nonostante il vantaggio iniziale, i gialloblu sono stati rimontati nel recupero di giovedì sera e hanno fallito poi l'aggancio. veronasera.it
Hellas ko anche contro il Bologna, e la salvezza si allontana - Contro il Bologna al Bentegodi l'Hellas Verona illude, va avanti ma si fa rimontare: ennesima sconfitta in casa, salvezza lontana. veronaoggi.it
Il Bologna si sblocca dopo due mesi e inguaia il Verona: al Bentegodi finisce 3 a 2 - Successo prezioso per i rossoblù, che salgono a 30 punti, scavalcano la Lazio e tornano a vincere dopo 54 giorni, portandosi a - lasicilia.it
