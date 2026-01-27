Elio, il film d'animazione Pixar, ha ritrovato popolarità grazie alla nomination agli Oscar e alla disponibilità su Disney+. Nonostante il flop al cinema, il titolo si è consolidato tra i più visti sulla piattaforma di streaming, dimostrando come riconoscimenti prestigiosi possano influire sulla sua diffusione e apprezzamento. Questa ripresa evidenzia l’importanza dei premi nel ridare visibilità ai film anche dopo un’insoddisfacente uscita cinematografica.

Nonostante il flop nelle sale, l'arrivo su Disney+ e la recente nomination agli Academy Award come miglior film d'animazione hanno dato nuova vita al titolo Dopo un difficile percorso nelle sale cinematografiche statunitensi, il film d'animazione Pixar Elio è tornato nella Top 10 dei titoli più visti su Disney+ negli Stati Uniti, spinto dalla recente nomination all'Oscar come Miglior Film d'Animazione. Quando è uscito nei cinema nell'estate 2025, Elio ha ottenuto risultati deludenti: ha registrato il peggior debutto al box office nella storia della Pixar, incassando circa 21 milioni di dollari negli Stati Uniti nel primo weekend di programmazione e attestandosi attorno ai 154 milioni a livello globale, ben al di sotto delle aspettative per un film dal budget considerevole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elio, il caso Pixar: torna in classifica dopo la sorprendente nomination agli Oscar

Approfondimenti su Pixar Elio

Amy Madigan, nota per il suo ruolo di zia Gladys, ha recentemente ripreso a parlare della possibilità di un prequel dedicato alle origini del personaggio.

Le nomination agli Oscar 2026 hanno svelato i candidati per il premio di miglior film, tra cui “Una battaglia dopo l'altra”, “Marty Supreme” e “Sinners”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pixar Elio

Argomenti discussi: Annunciati i candidati agli Oscar per il miglior film d'animazione, cortometraggio e VFX.

Elio, il caso Pixar: torna in classifica dopo la sorprendente nomination agli OscarNonostante il flop nelle sale, l'arrivo su Disney+ e la recente nomination agli Academy Award come miglior film d'animazione hanno dato nuova vita al titolo ... movieplayer.it

Elio: il film Pixar riscritto e rimontato per cancellare la natura queer del protagonista?I creativi della Pixar che hanno visto la precedente versione del lungometraggio animato spiegano come i temi al centro della storia siano stato cancellati svuotandolo di contenuto e facendo lievitare ... movieplayer.it

Sanremohistory. . #RoadtoSanremo2026 - Puntata 12 (Story) - 1996 Sanremo 1996 - Campioni - 2° posto - Elio e le Storie Tese - "La terra dei cachi" Siamo alla canzone seconda classificata al Festival di Sanremo 1996, a quota 18080 voti, e la medaglia d'arg - facebook.com facebook