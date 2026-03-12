Jovanotti è stato ospite a Rai 3 da Singapore, dove si trovava in collegamento durante la trasmissione Splendida cornice. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua esperienza in Australia e dei prossimi progetti musicali. Il suo ritorno in Italia sta subendo dei rallentamenti a causa degli effetti della guerra in Medio Oriente. La trasmissione è stata trasmessa in diretta.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è apparso in collegamento da Singapore nella trasmissione Splendida cornice di Rai 3, regalando al pubblico italiano un’intervista ricca di spunti sulla sua esperienza australiana e sui prossimi impegni musicali. L’artista, reduce da un’intensa tournée in Australia, dove ha conquistato fan a Sydney, Brisbane e nel South Australia con il WOMADELAIDE, ha raccontato della calorosa accoglienza ricevuta dai suoi ammiratori e delle esperienze vissute insieme alla moglie, citando la visita alla Art Gallery of New South Wales come uno dei momenti più suggestivi del viaggio. Jovanotti ha sottolineato come, nonostante il desiderio di tornare in Italia, gli spostamenti siano complicati a causa della guerra in Medio Oriente, che sta influenzando i collegamenti internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Jovanotti ospite a Rai 3 da Singapore: il ritorno in Italia rallentato dagli effetti della guerra in Medio Oriente

Articoli correlati

Petrolio in Italia, importazioni: Libia davanti a tutti. Leggero aumento dagli Usa, giù il Medio OrienteLa Libia e l'Africa sono ancora rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio.

Crisi Medio Oriente, Fratoianni: "Meloni abbia coraggio, non porti l'Italia in guerra" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Vogliamo dirlo con molta chiarezza a Giorgia Meloni: tiri fuori un po' di coraggio e un po' di dignità, faccia...