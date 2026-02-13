Cernusco, in piazza torna il gelso. Il crollo, le polemiche e la nuova vita Il nubifragio di due settimane fa ha fatto crollare il grande gelso di piazza Matteotti, un albero molto amato dai residenti, che ora torna a essere protagonista grazie a un progetto di ricostruzione messo in atto dall’amministrazione comunale per restituire alla piazza il suo simbolo verde.

Il nubifragio aveva privato la città di uno dei suoi amati guardiani verdi, il gelso di piazza Matteotti. Adesso lo sostituisce un altro esemplare e la ferita potrà rimarginarsi. Quel vuoto era un colpo al cuore per passanti e habitué della zona. Nei giorni scorsi, a Cernusco, sotto gli occhi dei curiosi, è andata in scena la piantumazione. Il crollo dell’esemplare sotto la spinta del maltempo nel maggio dell’anno scorso aveva sollevato un polverone: secondo le forze di minoranza, infatti, pioggia e vento gli avevano inflitto il colpo di grazia "ma alla base di tutto c’era l’incuria per il verde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

