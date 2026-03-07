L’ambientalista il maestro il chitarrista I gelsi d’oro ai grandi di Cernusco

A Cernusco, i rappresentanti della comunità si preparano a sfilare alla Casa delle Arti, dove il teatro accoglierà ancora una volta figure di rilievo locale. Tra loro ci sono un ambientalista, un maestro e un chitarrista, pronti a ricevere i riconoscimenti noti come i “gelsi d’oro”. La cerimonia si terrà come di consueto, con i grandi della città sotto i riflettori.

Sfileranno come sempre alla Casa delle Arti, al teatro di Cernusco sotto i riflettori ci saranno ancora una volta i grandi della città. La cerimonia di consegna dei gelsi d'oro è fissata per il 12 marzo alle 21, il Comune ha appena reso noto l'elenco. Dall'ambientalista Giuseppe Moretti, scomparso a fine 2024, al maestro Luca Colombo. Sarà il volto di Legambiente Martesana a suscitare emozione in platea, Moretti verrà insignito "per l'instancabile impegno e i profondi valori che ha promosso nell'ambito dell'associazionismo sociale ed ecologico. È stato un esempio di dedizione al bene comune, ricoprendo anche il ruolo di assessore all'Ambiente di Pessano con Bornago, presidente del Circolo Legambiente Il Molgora e Coordinatore dei Circoli Legambiente Adda Martesana.

