Giro di pista Circuiti e piloti che hanno fatto la storia della velocità

Un viaggio attraverso un secolo di automobilismo, dove i circuiti e i piloti hanno scritto pagine importanti della velocità. Da Monza e Nürburgring fino a Le Mans e Imola, queste piste sono state teatro di eventi memorabili e sfide leggendarie. Il racconto si concentra sui luoghi e sui protagonisti che hanno lasciato il segno in questa disciplina.

Un ideale giro di pista nel tempo per ripercorrere un secolo di automobilismo, attraverso i circuiti che ne hanno segnato la storia, da Monza al Nürburgring, da Le Mans a Imola. Storie di piloti che su quelle curve hanno scritto le loro imprese, incontrando anche il loro destino. Lunedì 9 marzo, alle 18 a Casa Verona, Arsenale di Verona, Pad. 20, Diego Alverà presenterà il libro . L'evento, ad ingresso libero, è realizzato in collaborazione con il Festival del Giornalismo di Verona e la Libreria Gulliver di Verona. Alverà, dialogando con Paolo Sacchi, condurrà i...