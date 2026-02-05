Robert Di Sibio | l’esperienza di un americano che ha fatto la storia di Forlimpopoli

Robert Di Sibio, giovane americano di origine italiana, ha iniziato a giocare con i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli e già si fa notare. Nato nel 2000, ha portato energia e determinazione in campo, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo della squadra. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, curiosi di vedere come proseguirà questa avventura.

Robert Di Sibio, l'ala italoamericana classe 2000, è entrato in campo per i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli e ha cominciato a fare la storia. È un nuovo capitolo, che resterà nei ricordi e negli annali del club forlivese, con un giocatore americano che si impegna con determinazione per far crescere il progetto sportivo e il pubblico del PalaGiorgini. Il colpo di stato è arrivato al via della seconda metà della stagione, dopo un inizio di campagna che aveva mostrato il suo potenziale ma non sempre l'efficacia necessaria per salire in classifica. Il ritorno di Di Sibio è stato deciso e urgente: la società, con il supporto del main sponsor Chemifarma, ha voluto dare un colpo di forza al reparto exteriore, con un atleta che si distingue per il suo atletismo, la sua capacità di fare punti in ogni situazione, e per la sua crescita in ambito universitario.

