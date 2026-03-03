TonyPitony ha ottenuto il disco d’oro con il brano “Donne Ricche” e ha annunciato un grande evento agli I-DAYS 2026. Il 4 settembre si esibirà a San Siro in un concerto intitolato “CONCERTONY”. L’artista sta consolidando la sua presenza nel panorama musicale e si prepara a un live di grande portata. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente.

TonyPitony continua a macinare numeri e a imporsi come uno degli artisti più forti del momento: dopo la vittoria della serata delle cover al Festival di Sanremo in duetto con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is A Tramp, arriva un nuovo traguardo che certifica la crescita costante dell’ultimo anno. Il singolo “Donne Ricche” conquista infatti la certificazione disco d’oro FIMINIQ, confermando un dominio che non riguarda solo l’hype del Festival, ma un percorso solido fatto di streaming, classifiche e una fanbase in piena espansione. “Donne Ricche” si è consolidata come una delle tracce più presenti nelle abitudini d’ascolto del pubblico: il brano è rimasto stabile per oltre due mesi nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify e ha raggiunto anche la Top 5 della classifica singoli FIMINIQ. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - TonyPitony è disco d’oro con “Donne Ricche” e annuncia il mega show agli I-DAYS 2026: il 4 settembre “CONCERTONY” a San Siro

Temi più discussi: TonyPitony: Disco d’Oro per Donne Ricche e unico Headliner agli I-Days; Il vero vincitore di Sanremo è TonyPitony; TonyPitony: tutte le date del tour 2026, dal Teletony al Concertony agli I-Days di Milano; Certificazioni FIMI 09/2026: Marracash da record con il Diamante, primo oro in carriera per TonyPitony.

