tonypitony dice addio alla maschera e sbarca al nameless 2026

Il cantante mascherato noto come TonyPitony si presenta senza maschera al Nameless Festival di Lecco, il 4 marzo 2026. L'artista, conosciuto per le sue esibizioni con il volto coperto, partecipa all'evento musicale più importante dell'anno, attirando l'attenzione di pubblico e media. La sua presenza senza maschera rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche.

Lecco, 4 marzo 2026 – TonyPitony al Nameless Festival. Il cantante mascherato, diventato famoso per le sue canzoni demenziali e provocatorie, che con Ditonellapiaga ha vinto la serata cover dell'ultimo Festival di Sanremo, sarà uno degli artisti che si esibiranno al Nameless Festival in programma al Bione di Lecco dal 30 maggio al 1° giugno 2026. Il Festival della musica elettronica Nameless L’annuncio L'annuncio, oggi, proprio in concomitanza con la comunicazione della sua decisione di togliersi la maschera: “È diventata un po' pesante, credo che a brevissimo questa andrà”, ha confidato TonyPitony sui social, ai microfoni di Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

