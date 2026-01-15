Spunta il drone invisibile Usa | cosa può fare il Q-25A Stingray e che ruolo ha sulle portaerei

Il drone invisibile MQ-25A Stingray rappresenta una novità per la Marina statunitense, integrato nel bilancio del 2026. Questa piattaforma, progettata per il supporto alle portaerei, mira a migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità delle flotte. Sebbene il suo ruolo sia ancora in fase di sviluppo, il suo impiego potrebbe segnare un cambiamento strategico nel modo in cui le portaerei vengono gestite e supportate in mare.

Con l’inserimento dell’MQ-25A Stingray nel bilancio federale per l’anno fiscale 2026, la U.S. Navy avvia una trasformazione silenziosa ma profonda del modello operativo delle proprie portaerei. Il primo velivolo senza pilota progettato per il rifornimento in volo da ponte non è più una promessa tecnologica, bensì una scelta strutturale che incide sulla capacità degli Stati Uniti di proiettare potenza aeronavale su distanze sempre maggiori. In un ambiente di sicurezza internazionale sempre più strutturato intorno a logiche di competizione strategica tra grandi potenze e dal rafforzamento delle difese anti-accesso, l’autonomia operativa torna a essere un fattore decisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spunta il drone invisibile Usa: cosa può fare il Q-25A Stingray e che ruolo ha sulle portaerei Leggi anche: Spunta la "portaerei dei droni": cosa può fare il nuovo super?drone Jiutian Leggi anche: Rivoluzione Wave Glider: cosa può fare il nuovo drone Usa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spunta il drone invisibile Usa: cosa può fare il Q-25A Stingray e che ruolo ha sulle portaerei. Spunta il drone invisibile USA: cosa può fare il Q-25A Stingray e che ruolo ha sulle portaerei - 25A Stingray la Marina statunitense introduce il primo tanker senza pilota imbarcato, riorganizzando l’ala aerea tra piattaforme con e senza equipaggio e ampliando in modo strutturale il ragg ... msn.com

Telecomando per Samsung-Smart-TV,Universale Telecomando per Originale Samsung tv Lo paghi 9,58€ Invece di 11,98€ Sconto del 20% Spunta il box "coupon" nella pagina https://www.amazon.it/dp/B0D59ZCYFF/tag=offertedalw05-21&ps facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.