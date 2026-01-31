‘Ho rischiato di morire in Brasile’ | Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Da notizieaudaci.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile. La conduttrice ha spiegato di aver vissuto momenti difficili e di aver avuto paura di non farcela. Ha anche parlato dell’eroismo del marito, che l’ha supportata in una situazione così complicata.

Il dramma in Brasile: Veronica Maya racconta l’aborto e la paura di morire. “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio.” Così Veronica Maya apre il cuore davanti alle telecamere di Storie al bivio, ospite insieme al marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, nella puntata in onda sabato 31 gennaio su Rai2. La showgirl ripercorre quei momenti terribili: un’emorragia improvvisa, un villaggio brasiliano lontano 300 chilometri dal centro medico più attrezzato e solo un ecografo a disposizione. “Durante l’operazione andò anche via la luce – ricorda – ma Marco riuscì a portare a termine l’intervento insieme al ginecologo brasiliano”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

8216ho rischiato di morire in brasile8217 veronica maya racconta il dramma dell8217aborto e l8217eroismo del marito

© Notizieaudaci.it - ‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Approfondimenti su Veronica Maya

Veronica Maya, l’aborto e l’intervento del marito: “Ho rischiato di morire”

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto.

“Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Ho avuto un’emorragia, durante l’operazione é andata via la luce ma mio marito Marco mi ha salvato”: il racconto di Veronica Maya

Veronica Maya racconta di aver rischiato la vita in Brasile durante un aborto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Veronica Maya

Argomenti discussi: Ho rischiato di morire per un aborto, il racconto di Veronica Maya a 'Storie al bivio'; Io, vittima dei pirati della strada. Ho rischiato di morire; Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta; Anziana ferita in giardino, salvata dal poliziotto eroe. Ha rischiato di morire.

ho rischiato di morireVeronica Maya: Ho rischiato di morire per un aborto, mio marito mi ha salvataHo rischiato di morire per un aborto in Brasile. Veronica Maya ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata in onda domani sabato 31 gennaio su Rai 2, ha raccontato del drammatico ... adnkronos.com

ho rischiato di morireHo rischiato di morire: Veronica Maya e l’incubo vissuto in vacanza, il gesto estremo del maritoA Storie al bivio, la showgirl Veronica Maya rivela il tragico aborto vissuto in Brasile e il ruolo decisivo del marito Marco Moraci. donnaglamour.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.