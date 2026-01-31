‘Ho rischiato di morire in Brasile’ | Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile. La conduttrice ha spiegato di aver vissuto momenti difficili e di aver avuto paura di non farcela. Ha anche parlato dell’eroismo del marito, che l’ha supportata in una situazione così complicata.

Il dramma in Brasile: Veronica Maya racconta l'aborto e la paura di morire. "Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l'idillio." Così Veronica Maya apre il cuore davanti alle telecamere di Storie al bivio, ospite insieme al marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, nella puntata in onda sabato 31 gennaio su Rai2. La showgirl ripercorre quei momenti terribili: un'emorragia improvvisa, un villaggio brasiliano lontano 300 chilometri dal centro medico più attrezzato e solo un ecografo a disposizione. "Durante l'operazione andò anche via la luce – ricorda – ma Marco riuscì a portare a termine l'intervento insieme al ginecologo brasiliano".

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto.

Veronica Maya racconta di aver rischiato la vita in Brasile durante un aborto.

