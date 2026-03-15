L'attore ha commentato il mancato ritorno tra le fila degli interpreti del sequel della commedia cult con Anne Hathaway e Meryl Streep. Nel film Il Diavolo Veste Prada 2 ci saranno molti ritorni, ma anche un'assenza: quella di Adrian Grenier, interprete di Nate. L'attore, in una nuova intervista, ha ora parlato di quanto accaduto, offrendo una possibile spiegazione per il suo mancato coinvolgimento nell'atteso progetto. Il motivo dell'assenza di Nate Rispondendo alle domande di Page Six su Il Diavolo Veste Prada 2, Adrian Grenier ha dichiarato: "Siamo tutti fan del film, a prescindere dal fatto che ci siamo oppure no. Ovviamente è stata una delusione non ricevere la telefonata per essere nel sequel, ma capisco inoltre che ci siano state delle reazioni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2, Adrian Grenier sulla sua assenza: "Forse colpa delle critiche a Nate"

Articoli correlati

“Il diavolo veste Prada” e l’impatto sulla cultura popTratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger Il diavolo veste Prada esordiva vent’anni fa e in pochi immaginavano che sarebbe diventato uno dei...

Leggi anche: Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela la sua reazione alla citazione della saga in Il diavolo veste Prada

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Altri aggiornamenti su Diavolo Veste Prada

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Aperte le prevendite di Il Diavolo Veste Prada 2; Il Diavolo veste Prada 2 - Nuovo poster e prevendite aperte per il sequel del fenomeno globale; Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult.

Il diavolo veste Prada, Daniel Radcliffe rivela come ha reagito alla scena delle copie di Harry PotterDaniel Radcliffe ricorda la reazione incredula del cast di Harry Potter alla scena delle copie in anteprima mostrata ne Il diavolo veste Prada. comingsoon.it

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cultLeggi su Sky TG24 l'articolo Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult ... tg24.sky.it

Gambe in spalla! Acquista ora il tuo biglietto per Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 Aprile solo al cinema: https://www.thedevilwearsprada.it/. facebook

Al cinema torna Il diavolo veste Prada. L’hype non riguarda solo il film: negli USA arriva un secchiello da pop corn a forma di borsa. Un'edizione limitata pronta a far impazzire fan e collezionisti. Potremmo vederla per strada sfoggiata da qualcuno x.com