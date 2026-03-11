Daniel Radcliffe, attore noto per aver interpretato Harry Potter, ha condiviso di aver visto insieme alle sue co-star la commedia

L'interprete dei film tratti dai romanzi scritti da J.K. Rowling ha raccontato che ha visto la commedia cult insieme alle sue co-star. Una delle scene più memorabili della commedia Il Diavolo veste Prada è il momento in cui Miranda chiede ad Andy di consegnare alle sue figlie una copia del romanzo ancora inedito della saga di Harry Potter. Nel lungometraggio il personaggio interpretato da Anne Hathaway sfrutta tutte le sue connessioni e riesce nell'impresa considerata impossibile, non venendo così licenziata. La reazione della star alla scena cult Daniel Radcliffe, durante il podcast One Nightstand, ha commentato quel passaggio della storia raccontata in Il diavolo veste Prada. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela la sua reazione alla citazione della saga in Il diavolo veste Prada

Articoli correlati

Daniel Radcliffe: "Smettete di chiedere degli attori originali al cast della serie di Harry Potter"Daniel Radcliffe chiede apertamente alla stampa di settore di smettere di interrogare i nuovi interpreti della serie su Harry Potter sul passato e di...

Daniel Radcliffe sul nuovo Harry Potter: “Ne ho parlato con Emma Watson e Rupert Grint"L'ex interprete di Harry Potter nella saga cinematografica ha ammesso di aver parlato della nuova serie HBO in arrivo con i suoi vecchi colleghi e...

Approfondimenti e contenuti su Harry Potter

Temi più discussi: Harry Potter, Daniel Radcliffe non vuole che suo figlio diventi famoso: ecco perché; Harry Potter, i vantaggi della serie secondo Daniel Radcliffe... in quanto papà; La trasformazione di Daniel Radcliffe a 36 anni dopo un drastico cambiamento nelle sue abitudini; Harry Potter, un attore Marvel in pole per il ruolo di Voldemort nella serie HBO.

Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela la sua reazione alla citazione della saga in Il diavolo veste PradaDaniel Radcliffe, durante il podcast One Nightstand, ha commentato quel passaggio della storia raccontata in Il diavolo veste Prada. L'attore ha ricordato come anche i protagonisti dei film di Harry ... movieplayer.it

Daniel Radcliffe recalls Harry Potter cast's incredulous reaction to Devil Wears Prada advance-copies sceneOne of the iconic comedy's most quotable scenes involves Anne Hathaway's character scrambling to secure copies of an unpublished Harry Potter installment. uk.news.yahoo.com

Che dire, dopo mesi e mesi di ipotesi e congetture sulle molteplici similitudini tra l'Universo di Stranger Things e quello di Harry Potter e sui rispettivi due protagonisti, i due attori si sono incontrati per davvero nella vita reale! Direttamente dalle storie Instagram - facebook.com facebook