A Gardone Riviera, nel Vittoriale, sono stati scoperti documenti che mostrano un aspetto poco noto di D’Annunzio: il suo ruolo di mediatore e legislatore. Questi testi evidenziano come l’autore abbia agito in qualità di intermediario e figura di riferimento, contribuendo a un’immagine complessa e articolata del personaggio. La scoperta arricchisce la conoscenza sulla sua attività e sui suoi interventi pubblici.

GARDONE RIVIERA (Brescia) Un capolavoro di retorica e giustizia sociale, che rivela un D’Annunzio legislatore e mediatore instancabile. Al Vittoriale degli Italiani sono arrivati i documenti originali del Patto Marino, che Gabriele D’Annunzio definì Pactum sine nomine, perché privo di firme che potessero offuscarne la “melodia popolare“. Presentata in occasione di “Fatica senza fatica“, nuova tappa nel percorso di restituzione e rilancio del complesso monumentale, la documentazione acquisita comprende 105 fogli autografi di d’Annunzio e 36 buste, per un totale di 46 lettere, tra cui tre minute autografe di telegrammi a Benito Mussolini, due a Costanzo Ciano e una lettera a Domenico Giulietti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il D’Annunzio mediatore. I documenti al Vittoriale

Articoli correlati

Il Vittoriale degli Italiani e A2A ancora insieme per l’illuminazione del Mausoleo di d’AnnunzioGrazie alla collaborazione con A2A, il monumento sarà dotato di un impianto di illuminazione studiato per esaltarne la forza simbolica e la struttura...

Addio a Gina, la gatta libera che viveva nella “casa” di D’Annunzio: l’annuncio dal Vittoriale degli ItalianiSulla pagina ufficiale del Vittoriale degli Italiani, che fu la dimora sul Lago di Garda del poeta, in un video viene reso omaggio alla gatta Gina,...

Altri aggiornamenti su Annunzio mediatore

Temi più discussi: Il D’Annunzio mediatore. I documenti al Vittoriale; Il Vittoriale acquisisce i documenti originali del Patto Marino; Il Vittoriale si arricchisce dei documenti originali del Patto Marino; Vittoriale degli Italiani, Mausoleo Restaurato e Nuovo Auditorium.

Il collaboratore del mediatore creditizio è incompatibile con il commercialistaCon un Pronto Ordini del 15 aprile 2025 il CNDCEC ha evidenziato che l'attività di collaboratore del mediatore creditizio è senza dubbio ausiliaria a quella del mediatore creditizio e, pertanto, ... ipsoa.it

Verbale di mediazione obbligatoria, facente seguito a clausola di mediazioneLe parti presenti prendono visione del regolamento di mediazione e con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di accettarlo integralmente. Il mediatore identifica le parti. Il mediatore ... diritto.it

Il documento, scritto dal Vate, è un capolavoro di retorica e giustizia sociale che rivela un d’Annunzio legislatore e mediatore. facebook