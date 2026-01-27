Il Vittoriale degli Italiani e A2A ancora insieme per l’illuminazione del Mausoleo di d’Annunzio

Il Vittoriale degli Italiani e A2A rinnovano la loro collaborazione per illuminare il Mausoleo di d’Annunzio. La sera, il monumento si accende di nuove luci, valorizzando il simbolo della storia italiana. La scelta di A2A permette di mettere in risalto i dettagli e creare un’atmosfera suggestiva. La collaborazione continua a mantenere vivo il ricordo di Gabriele d’Annunzio, anche di notte.

“La luce del cielo s’avvicenda con l’ombra, ma la luce dell’arte dura inestinguibile nell’anima umana” Gabriele d’Annunzio. È stato siglato un nuovo accordo tra la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e A2A per l’illuminazione notturna del Mausoleo del complesso monumentale di Gardone Riviera. L’intervento si inserisce nell’iniziativa strategica, guidata dal presidente Giordano Bruno Guerri, per restaurare, valorizzare e rendere completamente accessibili tutti gli spazi della dimora del Vate. Nel 2016 la collaborazione tra il Vittoriale e A2A aveva già reso possibile, grazie anche al sostegno di Regione Lombardia, l’illuminazione esterna di parte del complesso dannunziano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Vittoriale degli Italiani, residenza di D’Annunzio sul Lago di Garda, ricorda con affetto Gina, la gatta che per anni ha vissuto lì come mascotte, accompagnando turisti e dipendenti.

Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera ha annunciato la scomparsa di Gina, la gatta mascotte che spesso accompagnava i visitatori.

È morta Gina, la gatta mascotte del Vittoriale degli italiani. Il ricordo della Fondazione su Instagram: Rimarrai per sempre nel nostro cuoreArrivata nel 2010 quando aveva pochi mesi, era diventata un'icona amata dai visitatori del complesso dannunziano ... ilfattoquotidiano.it

