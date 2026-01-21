Addio a Gina la gatta libera che viveva nella casa di D'Annunzio | l'annuncio dal Vittoriale degli Italiani

Il Vittoriale degli Italiani, residenza di D’Annunzio sul Lago di Garda, ricorda con affetto Gina, la gatta che per anni ha vissuto lì come mascotte, accompagnando turisti e dipendenti. Attraverso un video ufficiale, il Vittoriale rende omaggio alla sua memoria, simbolo di libertà e di grazia, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di chi ha conosciuto questa amata presenza.

Sulla pagina ufficiale del Vittoriale degli Italiani, che fu la dimora sul Lago di Garda del poeta, in un video viene reso omaggio alla gatta Gina, morta dopo essere stata per anni la mascotte del luogo per turisti e dipendenti. Ma la vera passione di D'Annunzio, amante di tutti gli animali, erano i cani: nell'area che oggi è un polo museale è presente il cimitero in cui seppelliva i suoi levrieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Addio a Giancarlo Boccalini. Sua la ‘Locanda’ sull’Enza; Grande tristezza a Stella e Albisola per la morte di Gina Pongibove: aveva 100 anni; Gardone Riviera: addio a Gina, la gatta mascotte del Vittoriale.

Gardone Riviera: addio a Gina, la gatta mascotte del VittorialeDa più di dieci anni simbolo del parco della dimora storica di Gabriele D'Annunzio, amata da turisti e dipendenti, Gina era diventata un’istituzione tra selfie e passeggiate nel parco. quibrescia.it

