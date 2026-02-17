Con le sue trame preziose e il fascino d’antan prende il posto della sciarpa sugli outfit invernali
Durante l’inverno, le sciarpe stanno sostituendo le tradizionali stole e gli scialli nei look quotidiani, portando un tocco di eleganza retrò. Questa scelta si deve alla loro capacità di aggiungere un dettaglio raffinato e caldo, rendendo ogni outfit più ricercato. Le persone preferiscono optare per accessori con trame pregiate, capaci di catturare lo sguardo e di completare con stile il completo invernale.
Le tendenze dell’inverno parlano chiaro. Sciarpe, stole, scialli e cuffie di maglia sono protagoniste degli outfit di ogni giorno alla pari, quando non di più, degli abiti. Soprattutto all’insegna del colore e delle texture a contrasto. Lo street style lo ha confermato. Alle ultime sfilate di Copenhagen questi accessori erano dappertutto e si sono fatti notare con la loro originalità. Ma c’è stato anche un altro item che ha catturato l’attenzione. Stiamo parlando dello scialle di pizzo. Piccolo e affascinante, ha trovato il suo posto d’onore nella fashion community e sembra destinato a rimanere sulla cresta dell’onda anche per la primavera in arrivo. 🔗 Leggi su Amica.it
Calda, elegante, cozy, con il suo fascino d’altri tempi rende ancora più interessante ogni outfit della stagione fredda
Con l’arrivo della stagione fredda, un accessorio caldo ed elegante come la sciarpa di pelo aggiunge un tocco di charme senza tempo a ogni outfit.
