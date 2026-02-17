Con le sue trame preziose e il fascino d’antan prende il posto della sciarpa sugli outfit invernali

Durante l’inverno, le sciarpe stanno sostituendo le tradizionali stole e gli scialli nei look quotidiani, portando un tocco di eleganza retrò. Questa scelta si deve alla loro capacità di aggiungere un dettaglio raffinato e caldo, rendendo ogni outfit più ricercato. Le persone preferiscono optare per accessori con trame pregiate, capaci di catturare lo sguardo e di completare con stile il completo invernale.

Le tendenze dell’inverno parlano chiaro. Sciarpe, stole, scialli e cuffie di maglia sono protagoniste degli outfit di ogni giorno alla pari, quando non di più, degli abiti. Soprattutto all’insegna del colore e delle texture a contrasto. Lo street style lo ha confermato. Alle ultime sfilate di Copenhagen questi accessori erano dappertutto e si sono fatti notare con la loro originalità. Ma c’è stato anche un altro item che ha catturato l’attenzione. Stiamo parlando dello scialle di pizzo. Piccolo e affascinante, ha trovato il suo posto d’onore nella fashion community e sembra destinato a rimanere sulla cresta dell’onda anche per la primavera in arrivo. 🔗 Leggi su Amica.it

Con l’arrivo della stagione fredda, un accessorio caldo ed elegante come la sciarpa di pelo aggiunge un tocco di charme senza tempo a ogni outfit.

Con le temperature che scendono sotto zero, il modo di vestirsi diventa una sfida.

