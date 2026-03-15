Treze aziende abruzzesi si preparano a partecipare alla fiera ProWein a Düsseldorf, in programma dal 15 al 17 marzo 2026. La delegazione rappresenta il settore vinicolo della regione e si concentrerà sull’esposizione dei propri prodotti nel principale evento internazionale dedicato al vino. La partecipazione mira a promuovere le aziende e a rafforzare la presenza sul mercato globale.

Una delegazione di tredici aziende abruzzesi si dirigerà verso Düsseldorf per partecipare alla fiera ProWein, che si terrà dal 15 al 17 marzo 2026. Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo organizza questa collettiva strategica per consolidare la presenza dei vini regionali sul mercato tedesco, considerato il secondo sbocco commerciale più importante dopo gli Stati Uniti. L’evento rappresenta un tassello fondamentale in un programma più ampio di promozione internazionale, mirato a valorizzare i vitigni autoctoni e le denominazioni tipiche del territorio. Nonostante le complessità economiche attuali che interessano il settore vinicolo tedesco, la Germania mantiene una quota di esportazione pressoché stabile per l’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 aziende abruzzesi a Düsseldorf: il vino conquista

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