De Laurentiis e Conte verso il terzo sì Ma la società deve essere ripensata

De Laurentiis e Conte sono pronti a tornare insieme per il terzo anno consecutivo. La società ha deciso di continuare con l’attuale guida tecnica, anche se le tensioni e le divergenze non mancano. La vittoria contro il Verona ha messo in evidenza ancora una volta quanto Conte possa fare la differenza in campo, ma la questione resta aperta: il club può fare a meno di lui? La domanda aleggia tra gli addetti ai lavori, mentre De Laurentiis e l’allenatore si preparano a discutere ancora una volta il loro futuro comune.

La quindicesima vittoria stagionale del Napoli lascia dietro di sé una domanda inevitabile: se solo Antonio Conte poteva ribaltare una partita compromessa dagli errori di Buongiorno e Juan Jesus, il club può davvero fare a meno di lui? È il quesito centrale sollevato da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, che fotografa un rapporto complesso, fatto di necessità reciproche, tensioni sotterranee e convenienze incrociate. Dopo 21 mesi di contratto, con 16 ancora da consumare e una stagione tormentata ormai agli sgoccioli, nessuno può dire fino a che punto Conte e De Laurentiis riescano a sopportarsi.

