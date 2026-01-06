Il Como strapazza il Pisa | vince 3-0 ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma
Il Como ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 sul Pisa, rafforzando la propria posizione nella corsa al quarto posto. La prestazione della squadra di Fabregas permette ai lariani di restare in corsa per un piazzamento in Champions League, insieme a Juventus e Roma. Un risultato importante in un momento cruciale della stagione, che evidenzia la crescita e la determinazione del team.
Pisa-Como 0-3. Un risultato rotondissimo per la squadra di Fabregas che imponendosi contro i nerazzurri tornano in lotta per un posto in Champions League con Juventus e Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milan-Como a Perth, tifosi lariani zitti per il primo quarto d’ora del match con la Juventus
Leggi anche: Napoli bloccato dal Como, la Roma può balzare in testa. Spalletti vince al debutto con la Juventus: lotta scudetto accesissima
Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma - Un risultato rotondissimo per la squadra di Fabregas che imponendosi contro i nerazzurri tornano in lotta per un posto in Champions League ... fanpage.it
Serie A: il Como vince a Pisa 3-0 - Caqueret sulla trequarti serve Perrone, che trova lo spazio per una rasoiata sinistra dal limite che non lascia scampo a Semper! ansa.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.