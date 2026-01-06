Il Como strapazza il Pisa | vince 3-0 ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma

Il Como ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 sul Pisa, rafforzando la propria posizione nella corsa al quarto posto. La prestazione della squadra di Fabregas permette ai lariani di restare in corsa per un piazzamento in Champions League, insieme a Juventus e Roma. Un risultato importante in un momento cruciale della stagione, che evidenzia la crescita e la determinazione del team.

Serie A: il Como vince a Pisa 3-0 - Caqueret sulla trequarti serve Perrone, che trova lo spazio per una rasoiata sinistra dal limite che non lascia scampo a Semper! ansa.it

