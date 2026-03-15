Il Como batte la Roma 2-1 nello stadio Sinigaglia, portandosi al quarto posto in classifica. La squadra di Fabregas conquista i tre punti contro i giallorossi, che si trovano in lotta per la qualificazione in Champions League. La partita vede i padroni di casa prevalere nel secondo tempo, ribaltando il risultato dopo aver subito il vantaggio iniziale degli avversari.

Continua la favola del Como, autentica rivelazione del campionato. La squadra di Fabregas supera 2-1 la Roma al Sinigaglia nello scontro diretto per la Champions e si porta al quarto posto. Con questa vittoria i lariani salgono a 64 punti, uno in più della Juventus, mentre i giallorossi restano fermi a 61. Parte bene la squadra di Gasperini, in vantaggio al 7’ grazie ad un rigore siglato dal solito Donyell Malen, al settimo gol stagionale. Il Como macina gioco e sfiora il pari in diverse occasioni. Su una, è provvidenziale Svilar su Nico Paz. Nella ripresa il pareggio arriva al 59’ grazie al neo entrato Douvikas. Al 66’ l’espulsione di Wesley indirizza il match nelle mani del Como. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Como ribalta la Roma nello scontro per la Champions: i lariani volano al quarto posto

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