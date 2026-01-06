Pisa-Como 0-3 lariani al quarto posto
Il Como di Cesc Fàbregas ottiene la sua terza vittoria consecutiva con un risultato di 3-0 contro Pisa. Con questo successo, i lariani si posizionano temporaneamente al quarto posto in classifica, consolidando la loro posizione e proseguendo un buon momento di forma nel campionato.
Terza vittoria consecutiva del Como di Cesc Fabregas che si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. All’Arena Garibaldi la formazione lariana ha superato il Pisa per 3-0 nella gara valida per la 19ma giornata di serie A. Dopo un primo tempo con poche occasioni da rete, il match viene sbloccato da Perrone al 68? con un sinistro dal limite. Al 76? il raddoppio firmato da Douvikas con un preciso diagonale. All’85’ il Pisa sbaglia un rigore con Nzola che si fa parare il tiro da Butez. Non fallisce invece Douvikas dal dischetto per un penalty fischiato al 95? per un atterramento in area. 🔗 Leggi su Lapresse.it
