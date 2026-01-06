Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Pisa Como 0-3 lariani al quarto posto

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite e classifiche aggiornate. Oggi Pisa e Como si affrontano in una sfida importante, con i lariani che si attestano al quarto posto. Restate informati sulle ultime novità e sui progressi delle squadre italiane, compresa la Juventus, nel campionato in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

