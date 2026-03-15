Il Club Arezzo lotta ma cede a Sesto 3-2 | punto prezioso in classifica

Il Club Arezzo ha affrontato la trasferta a Sesto Fiorentino, dove ha perso il match al tie-break con il punteggio di 3-2. La squadra ha combattuto duramente durante l'incontro, riuscendo comunque a ottenere un punto in classifica. La partita si è svolta al Pala-Lilly e ha visto entrambe le formazioni impegnate in una sfida intensa e combattuta.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Trasferta c ombattuta per il Club Arezzo, che esce dal Pala-Lilly di Sesto Fiorentino con una sconfitta al tie-break ma anche con un punto importante per la classifica. La formazione aretina è stata battuta per 3-2 dalla Sestese, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo scambio. Dopo un primo set i n cui i padroni di casa hanno preso il controllo della gara (25-17), Arezzo ha reagito con carattere pareggiando i conti nel secondo parziale (15-25). Il momento chiave della partita è arrivato nel terzo set: gli aretini avevano costruito un buon vantaggio ma nel finale hanno subito la rimonta dei fiorentini che si sono imposti 28-26. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Club Arezzo lotta ma cede a Sesto 3-2: punto prezioso in classifica Articoli correlati Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreArezzo, 9 marzo 2026 – Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore. Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreAl Palasport di Camaiore, la formazione aretina ha affrontato una delle squadre più attrezzate del campionato mostrando carattere e qualità... Una selezione di notizie su Club Arezzo Temi più discussi: Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore; Lo Junior Padel Arezzo pronto al via della Serie C; Arezzo-Perugia: guida all’avversario di Daniele Rossi Antognelli; Premiati i pionieri al volante di Arezzo: Elio Brandi è patentato da 76 anni. Il Club Arezzo cede 3-2 a Sesto, ma il punto è preziosoTrasferta combattuta per il Club Arezzo, che esce dal Pala-Lilly di Sesto Fiorentino con una sconfitta al tie-break ma anche con un punto importante per la classifica. La formazione aretina è stata ... arezzonotizie.it Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreTrasferta difficile ma ricca di segnali positivi per il Club Arezzo ... msn.com Il Club Arezzo Volley cede a Sesto 3-2 e lascia un punto prezioso facebook