Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore

Il Club Arezzo ha affrontato una trasferta contro la Upc Sdh Volley Camaiore e, nonostante la determinazione, è uscito sconfitto con un punteggio di 3-0. La partita si è rivelata difficile, con una particolare intensità nel secondo set, che ha visto il team ospite impegnarsi senza risparmio. La sfida si è chiusa con la vittoria della squadra di casa.

Al Palasport di Camaiore, la formazione aretina ha affrontato una delle squadre più attrezzate del campionato mostrando carattere e qualità nonostante diverse assenze importanti Al Palasport di Camaiore, la formazione aretina ha affrontato una delle squadre più attrezzate del campionato mostrando carattere e qualità nonostante diverse assenze importanti. I padroni di casa hanno fatto valere la propria solidità nei momenti decisivi dei set, ma il Club Arezzo è rimasto in partita a lungo, mettendo in difficoltà gli avversari soprattutto nella seconda frazione. Dopo un primo set equilibrato, chiuso da Camaiore 25-21, gli aretini hanno reagito nel secondo parziale arrivando anche ad avere un vantaggio di quattro punti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreArezzo, 9 marzo 2026 – Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore. Sconfitta per 4-2. Futsal Lucchese lotta. Ma cede all’EstraforumFutsal Lucchese 2 San Giovanni 4 FUTSAL LUCCHESE: Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Santelli, Byaze, Stefanini, Rovella, Ben Feddoul, Dovichi. Approfondimenti e contenuti su Club Arezzo Discussioni sull' argomento Petardo contro l'assistente arbitrale: stangata per un club di Promozione; Arezzo, Cutolo: La Ternana senza problemi avrebbe lottato per i vertici. Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreArezzo, 9 marzo 2026 – Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore. Trasferta difficile ma ricca di segnali positivi per il Club Arezzo, che sul campo della UPC SDH Volley Camaiore lotta ... lanazione.it Club Arezzo lotta ma si arrende a Camaiore: sfumato il tie breakArezzo, 10 novembre 2025 – Club Arezzo lotta ma si arrende a Camaiore: sfumato il tie break. Il Club Arezzo esce sconfitto per 1-3 (25-22, 22-25, 12-25, 26-28) dalla sfida casalinga contro la UPC SDH ... lanazione.it VITTORIA !!! Le #Botoline @gimet.brass Club Arezzo conquistano il match con @polisportiva_savinese per 3-1 in trasferta nel campionato di Terza Divisione !!! #GoBotoline #ClubArezzo #NeroAmaranto - facebook.com facebook