Il Cesena sorprende annunciando Ashley Cole in panchina ma allenerà solo per otto partite

Il Cesena ha comunicato l'ingaggio di Ashley Cole come allenatore per le ultime otto partite della stagione. La società ha reso noto il contratto e le modalità dell'accordo, senza ulteriori specifiche sui piani a lungo termine. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel reparto tecnico e ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Cesena ha annunciato l'arrivo di Ashley Cole in panchina, la clamorosa scelta per la fine della stagione: tutti i dettagli del contratto e i possibili scenari futuri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchinaSarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze. Leggi anche: Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina Tutto quello che riguarda Ashley Cole Argomenti discussi: Cesena esonerato Mignani | in arrivo Ashley Cole in Serie B. Il Cesena sorprende annunciando Ashley Cole in panchina, ma allenerà solo per otto partiteIl Cesena ha annunciato l'arrivo di Ashley Cole in panchina, la clamorosa scelta per la fine della stagione: tutti i dettagli del contratto e i possibili ... fanpage.it Cesena, nello staff del nuovo mister Ashley Cole ci sono Jack Mesure, Stringara e il 'tabaccaio' CapelliniIl nuovo tecnico del club bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni ... cesenatoday.it