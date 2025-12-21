Nella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026. La coalizione è impegnata nella scelta del candidato sindaco, con il sindaco Ferrara che ricopre un ruolo di garante. La definizione del nome rappresenta un passo importante nel processo di preparazione alle prossime elezioni.

© Chietitoday.it - Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garante

