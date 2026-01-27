La politica locale si prepara alle prossime elezioni amministrative a Monza. Il centrosinistra, con il Pd e Paolo Pilotto, punta a consolidare il proprio ruolo, mentre emergono tensioni interne. La strategia futura si definisce già ora, in vista del 2027, per rafforzare la presenza e l’influenza dei candidati e delle forze politiche coinvolte.

La nuova sfida delle elezioni amministrative, a Monza, non è ancora alle porte. Ma il 2027 si avvicina, e occorre preparare sin da ora il terreno per la prossima campagna elettorale. Le forze politiche lo sanno bene, e già con l’inizio dell’anno hanno avviato le prime discussioni interne su candidati e programmi. Per la verità, già a ottobre, il Partito Democratico di Monza ha espresso la volontà di voler ricandidare l’attuale primo cittadino, Paolo Pilotto. Mozione d’intenti accolta con favore dal sindaco, che si è reso disponibile alla nuova sfida e provare a inseguire la linea della continuità: un bis che dalla riforma che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco ad oggi a Monza non è ancora riuscito a nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel centrosinistra. Il Pd scommette sul Paolo Pilotto bis. Tensioni coi ’cespugli’

Il nuovo piano sosta ha suscitato polemiche tra i cittadini e le opposizioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perazzoli e Gaspari insieme al Pd: prove di unità nel centrosinistra sambenedetteseAll’ex Cinema delle Palme confronto pubblico tra gli ex primi cittadini di San Benedetto del Tronto: il Pd riunisce Perazzoli e Gaspari mentre il centrosinistra discute il percorso verso le elezioni ... lanuovariviera.it

Scadrà nel 2029 il Consorzio che gestisce e valorizza Villa e Parco di Monza. E’ un ente che funziona Lo abbiamo chiesto a Paolo Pilotto, presidente del Consorzio e sindaco di Monza. - facebook.com facebook

#Monzanews #lavoriincorso #cantiere Si è tenuto nei giorni scorsi un sopralluogo in Via Bramante da Urbino da parte del Sindaco Paolo Pilotto e dal Vicesindaco Egidio Longoni, per verificare l'avanzamento dei lavori, finanziati con fondi PNRR, nell'ambit x.com