Nuovo presidente Provincia | è sfida fra i sindaci Pomes e Marchionna

Giuseppe Marchionna annuncia la sua candidatura alla presidenza della Provincia, determinato a sfidare Angelo Pomes, sindaco di Ostuni. La sua decisione nasce dalla volontà di portare nuove idee e proposte per il territorio. Entrambi i sindaci si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane, mentre le elezioni sono fissate per il 15 marzo. La corsa si fa più intensa e le strategie iniziano a prendere forma.

Il centrosinistra punta sul primo cittadino di Ostuni, supportato di una lista di cui fanno parte sei sindaci. Due le liste di centrodestra a sostegno del sindaco di Brindisi BRINDISI – Scende in campo anche Giuseppe Marchionna. Il sindaco di Brindisi sfiderà l'omologo di Ostuni, Angelo Pomes, per la presidenza della Regione, in occasione delle elezioni in programma il prossimo 15 marzo. Le liste con i nomi dei candidati consiglieri sono state depositate entro le ore 12 di oggi (lunedì 23 febbraio). L'unica lista di centrosinistra a supporto di Pomes era già definita. Ne fanno parte i sindaciMassimo Lanzilotti (Carovigno), Francesco Zaccaria (Fasano), Lorenzo Perrini (Cisternino), Elio Ciccarese (Torchiarolo), Maria Lucia Argentieri (San Pietro Vernotico) e Marco Marra (Cellino San Marco). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Elezioni provinciali, pressing del cenotrodestra a buon fine, Marchionna dice sì e sfida Pomes (Pd)Il centrodestra ha convinto Pino Marchionna a candidarsi, dopo ore di pressing intenso.

Nuovo presidente della Provincia: il Pd sostiene la candidatura di Angelo PomesIl nome di Angelo Pomes è al centro delle elezioni provinciali di Brindisi, dopo che il Pd ha deciso di sostenere la sua candidatura.

