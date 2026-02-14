Elezioni provinciali | il centrosinistra riflette su Zaccaria Pomes e Barletta mentre Marchionna pronto a rinunciare

Il nome di Toni Matarrelli compare come possibile mediatore nelle elezioni provinciali, dopo che il centrosinistra ha deciso di valutare le candidature di Zaccaria, Pomes e Barletta. La decisione arriva mentre Marchionna sta considerando di rinunciare alla sua candidatura, spinta dalla situazione interna al partito. Nei giorni scorsi, i rappresentanti di questa coalizione hanno discusso a lungo, cercando di trovare un accordo che possa unire le diverse anime del gruppo. Intanto, la campagna elettorale si avvicina e i candidati si preparano a presentare i loro programmi in incontri pubblici programmati nelle prossime settimane.

Sarà il presidente del consiglio regionale Toni Matarrelli a cercare una mediazione, all'interno del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni provinciali, che si terranno il 15 marzo. Elezioni di secondo grado, il che sta a significare che a votare, come accaduto da dopo la riforma Delrio, saranno i consiglieri comunali della provincia: 335 in tutto. Il compito di Matarrelli Nelle scorse settimane, durante una riunione della coalizione tenutasi a livello regionale prima della sua nomina a presidente dell'assise, sarebbe stato proprio il Movimento 5 Stelle, con il coordinatore regionale Leonardo Donno, a porre la questione del prossimo appuntamento elettorale brindisino.