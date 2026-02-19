Creatività urbana al via il tavolo di coordinamento in Regione

La Regione Campania ha avviato un tavolo di coordinamento dedicato alla creatività urbana, dopo la prima riunione con i vincitori del bando per street art, writing e muralismo. Durante l'incontro, i partecipanti hanno condiviso idee e progetti per valorizzare gli spazi pubblici attraverso l’arte di strada. Sono stati discussi interventi concreti e programmi di collaborazione per migliorare alcuni quartieri della regione. La regione intende sostenere nuove iniziative artistiche per arricchire il panorama urbano locale. La prossima fase prevede l’elaborazione di proposte dettagliate.

Si è svolta in questi giorni la prima riunione di coordinamento tra i vincitori dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi e premi dedicati a street art, writing e muralismo, promosso dalla Regione Campania. Al centro del confronto le attività previste dagli Assi 1 e 3 dedicate a