Caso famiglia nel bosco | il Garante della Privacy richiama al rispetto della tutela dei minori

Il Garante della Privacy ha annunciato di monitorare attentamente la vicenda nota come “famiglia nel bosco” in seguito alle recenti coperture mediatiche. L’autorità ha sottolineato l’importanza di tutelare i minori coinvolti e ha ribadito l’attenzione alle implicazioni sulla privacy. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del procedimento in corso.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato di stare seguendo con particolare attenzione gli sviluppi mediatici legati alla vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante... Famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori dispone l’allontanamento della madre. Il Garante dell’infanzia contrarioIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza, la cui esecuzione è stata avviata nelle scorse ore, che dispone l’allontanamento... Una selezione di notizie su Garante della Privacy Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, il Tribunale: Allontanare la madre dai bimbi. Il Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione. E Meloni: I figli non sono dello Stato; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco, i bimbi separati dalla mamma. Il ministro Nordio manda gli ispettori. Famiglia nel bosco e privacy, il Garante: attenzione ai minoriDopo il ritorno del caso della famiglia nel bosco al centro dell'attenzione, il Garante richiama i media nel nome della tutela dei minori. msn.com Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it Il Garante della Privacy stoppa Amazon sulla “schedatura” dei dipendenti x.com Indagine sul Garante della Privacy: acquisiti documenti riguardanti l'assunzione di una dirigente, moglie del deputato Fdi, Luciano Sbardella #ANSA - facebook.com facebook