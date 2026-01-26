La Sba torna alla vittoria Superato il Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra

Il Centro Tecnico Bm ha ottenuto una vittoria importante contro Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra. La partita, decisiva per la posizione in classifica, si è conclusa con un risultato favorevole al team di coach Fioravanti, che ha anche ribaltato la differenza canestri. Risultato che potrebbe risultare determinante in caso di parità finale. Un successo che rafforza le ambizioni della squadra nella stagione in corso.

Gli amaranto pur privi di Corradossi ribaltano anche la differenza canestri. Cazzanti mattatore con 30 punti Nel primo quarto la gara rimane in equilibrio con gli ospiti che tengono un ritmo alto e chiudono avanti i primi dieci minuti con il punteggio di 21-19, con Arezzo che ha ben 17 punti da Cazzanti. Il Centro Tecnico BM scivolato a -5 (24-29) opera un 7-0 che lo riporta avanti e va all'intervallo lungo sul 43-40. Il rientro dagli spogliatoi vede la SBA faticare a trovare la via del canestro: fortunatamente in difesa la squadra di coach Fioravanti aumenta di intensità e riesce a tenere la partita equilibrata.🔗 Leggi su Today.it

Il Centro Tecnico BM supera Don Bosco Crocetta Torino al Palasport EstraIl Centro Tecnico BM ha ottenuto una vittoria contro Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra di Arezzo, con il punteggio di 78-69.

La Sba inaugura il 2026 con una convincente vittoria: dominata Genova al Palasport EstraIl Centro Tecnico BM Arezzo inaugura il 2026 con una vittoria significativa, battendo l’Elah Genova al Palasport Estra.

